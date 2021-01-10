تيسلا تنوي طرح سيارة سعرها 90 ألف ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شاركت مواقع مهتمة بأخبار تيسلا تقريرا عن سيارة تيسلا سيدأ سعرها من 25 ألف دولار، أفاد أنها قد تطرح في الأسواق أقرب من المتوقع.

بعد أخبار سابقة عن مصنع تيسلا في الصين، واحتمال إنتاجه سيارة صغيرة ورخيصة بالسوق الصيني. تضمن تقرير التقييم البيئي لمصنع Gigafactory بإدارة تيسلا معلومات عن خطط إنتاج سيارة رخيصة في 2022، تستند إلى هيكل موديل 3 وبسعر يتراوح بين ما يعادل 90 إلى 110 ألف ريال.

يشير التقرير إلى أن مبيعات تسلا المتنامية في الصين قد تحفز الشركة لإطلاق طراز أقل تكلفة، واستنادا إلى التقارير، تمت الموافقة على طراز تيسلا جديد بالصين في سبتمبر 2020، ومن المتوقع أن يصدر تأكيد المنتج النهائي في مارس 2021.

سيارة تيسلا صغيرة ستناسب بالتأكيد السوق الصيني وأوروبا، وسعرها الرخيص قد يجذب عملاء جدد في الولايات المتحدة وأسواق عالمية.