11 سيارة ما زالت تباع رغم توقف إنتاجها!

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تنتهي حياة السيارة بإيقاف إنتاجها أو استبدالها بسيارة أخرى، لكن بعض السيارات ما زالت تباع لدى الوكلاء رغم توقف إنتاجها، ومنها ما توقف إنتاجه منذ عامين وينتظر من يشتريه!
إليك القائمة، تبدأ بأكثر السيارات مبيعات إلى الأقل حسب الشركات المصنعة وشركة إحصاء البيانات GoodCarBadCar.
كاديلاك CTS
مبيعات 2020: 611 سيارة
عام توقف إنتاجها: 2019
السيارة التي استبدلتها: CT5
لينكون MKT
مبيعات 2020: 392 سيارة
عام توقف إنتاجها: 2019
بويك لاكروس
مبيعات 2020: 229 سيارة
عام توقف إنتاجها: 2019
كاديلاك ATS
مبيعات 2020: 115 سيارة
عام توقف إنتاجها: 2019
السيارة التي استبدلتها: CT4
شيفروليه فولت الهجينة
مبيعات 2020: 66 سيارة
عام توقف إنتاجها: 2019
بويك كاسكادا
مبيعات 2020: 12 سيارة
عام توقف إنتاجها: 2019
كرايسلر 200
مبيعات 2020: 9 سيارات
عام توقف إنتاجها: 2016
دودج دارت
مبيعات 2020: 5 سيارات
عام توقف إنتاجها: 2016
دودج فايبر
مبيعات 2020: 4 سيارات
عام توقف إنتاجها: 2017
جيب باتريوت
مبيعات 2020: 3 سيارات
عام توقف إنتاجها: 2016
السيارة التي استبدلتها: كومباس
هوندا CR-Z
مبيعات 2020: سيارة واحدة
عام توقف إنتاجها: 2016