11 سيارة ما زالت تباع رغم توقف إنتاجها!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تنتهي حياة السيارة بإيقاف إنتاجها أو استبدالها بسيارة أخرى، لكن بعض السيارات ما زالت تباع لدى الوكلاء رغم توقف إنتاجها، ومنها ما توقف إنتاجه منذ عامين وينتظر من يشتريه!

إليك القائمة، تبدأ بأكثر السيارات مبيعات إلى الأقل حسب الشركات المصنعة وشركة إحصاء البيانات GoodCarBadCar.

كاديلاك CTS

مبيعات 2020: 611 سيارة

عام توقف إنتاجها: 2019

السيارة التي استبدلتها: CT5

لينكون MKT

مبيعات 2020: 392 سيارة

عام توقف إنتاجها: 2019

بويك لاكروس

مبيعات 2020: 229 سيارة

عام توقف إنتاجها: 2019

كاديلاك ATS

مبيعات 2020: 115 سيارة

عام توقف إنتاجها: 2019

السيارة التي استبدلتها: CT4

شيفروليه فولت الهجينة

مبيعات 2020: 66 سيارة

عام توقف إنتاجها: 2019

بويك كاسكادا

مبيعات 2020: 12 سيارة

عام توقف إنتاجها: 2019

كرايسلر 200

مبيعات 2020: 9 سيارات

عام توقف إنتاجها: 2016

دودج دارت

مبيعات 2020: 5 سيارات

عام توقف إنتاجها: 2016

دودج فايبر

مبيعات 2020: 4 سيارات

عام توقف إنتاجها: 2017

جيب باتريوت

مبيعات 2020: 3 سيارات

عام توقف إنتاجها: 2016

السيارة التي استبدلتها: كومباس

هوندا CR-Z

مبيعات 2020: سيارة واحدة

عام توقف إنتاجها: 2016