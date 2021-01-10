طاقة من نفايات السيارات الكهربائية.. مشروع هيونداي الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط مجموعة هيونداي موتور، لاستخدام بطاريات السيارات الكهربائية "البالية" في محطات الطاقة الشمسية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية: تأتي هذه الخطوة من خامس أكبر مجموعة سيارات في العالم، أعقاب قرار وزارة التجارة والصناعة بمنح إعفاءات تنظيمية لنماذج الأعمال الجديدة القائمة على إعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية.

وفي السابق، كان من الصعب على الشركات أن تسعى لمثل هذه المشاريع لأن الدولة ليست لديها لوائح تتعلق بإعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية البالية.

وقالت مجموعة هيونداي موتور إن البيانات من المشروع ستساعد الحكومة في وضع لوائح بشأن هذه المسألة.

وستقوم المجموعة الكورية ببناء نظام تخزين طاقة (ESS) بقدرة 2 ميجاوات في الساعة مع نفايات بطاريات السيارات الكهربائية في محطة الطاقة الشمسية في مصنع أولسان لشركة هيونداي موتور، على بعد 414 كيلومترًا من العاصمة سيؤول لتوفير توليد الكهرباء في المحطة خارج شبكة الطاقة الكهربائية.

كما ستقوم هيونداي موتور أيضًا بالمضي قدمًا في خطة لتوفير نظام ESS بقدرة 3 جيجاوات في الساعة ليتم البناء باستخدام نفايات بطاريات السيارات الكهربائية في أعقاب المشروع التجريبي.

وقالت المجموعة إن ESS الذي تبلغ طاقته 3 جيجاوات ساعة سيكون الأكبر في العالم على الإطلاق.