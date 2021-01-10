سوزوكي تطلق موديل 2021 من دراجتها V-Strom 1050XT.. ميزه جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة سوزوكي دراجتها النارية V-Strom 1050XT الجديدة، التي تنتمي لفئة الإندورو.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الدراجة النارية V-Strom 1050XT الجديدة، التي تخاطب عشاق المغامرات، لم تطرأ عليها أية تغييرات تقنية؛ حيث إنها تنطلق بقوة 107 أحصنة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 100 نيوتن متر.



ويتمثل التجديد الوحيد، الذي يشهده موديل 2021، في الألوان الجديدة للطلاء، ألا وهي الأسود والرمادي/الأسود والأبيض/البرتقالي.

وخلال العام الماضي، طرحت الشركة اليابانية المصنعة للمركبات 16 طرازا جديدا من الدراجات النارية.

وجاءت طراز Burgman 200 ضمن قائمة تضم الأبرز بين موديلات 2020 الجديدة من دراجات سوزوكي النارية، وتم طرحه بتكلفة 4,999 دولارا وبلون وحيد هو الأبيض.