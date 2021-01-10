دراجة نارية جديدة من هوندا.. أكثر راحة وبتقنيات متطورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة هوندا النقاب عن دراجتها النارية GL 1800 Goldwing الجديدة بمزيد من خصائص الراحة والعديد من التقنيات المتطورة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الدراجة النارية GL 1800 Goldwing تتيح مساحة أكبر للتخزين؛ حيث يصل إجمالي مساحة التخزين بها إلى 121 لترا.

وتعتمد الدراجة النارية الجديدة على محرك بوكسر بسعة 1833 سنتيمترا مكعبا، والذي يولد قوة 126 حصانا عند الدوران بسرعة 5500 لفة في الدقيقة، ويبلغ عزم الدوران الأقصى 170 نيوتن متر، مع توافر أربعة أوضاع للقيادة.



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، بالإضافة إلى ناقل الحركة DCT الأوتوماتيكي سباعي السرعات، ويبلغ وزن الدراجة النارية الجديدة المزودة بناقل الحركة DCT حوالي 383 كجم.

وتوفر الدراجة النارية الجديدة مزيدا من خصائص الراحة للسائق والراكب الخلفي؛ حيث قامت الشركة اليابانية بتجهيز دراجتها النارية الجديدة بمقعد من الجلد الطبيعي والصناعي.

وتوفر السماعات الجديدة صوتا قويا، مع الاعتماد على منافذ التوصيل USB-C الجديدة، ويمكن للراكب الخلفي التحكم في شدة صوت الموسيقى وجهاز تشغيل الموسيقى عن طريق الريموت كونترول المدمج في مسند الذراع المدمج.