الربيع موعد انطلاق أيقونة "بنتلي" بإطلالة مميزة.. Bentayga الهجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة بنتلي النقاب عن أيقونتها Bentayga الجديدة المعتمدة على نظام الدفع الهجين Plug-in، والتي تنتمي لفئة موديلات الطرق الوعرة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة تطل برتوش تصميمية محدثة وتجهيزات موسعة، في حين يتألف نظام الدفع بالسيارة الجديدة من محرك بنزين V6 سعة 3 لترات وبقوة 250 كيلووات/340 حصانا مع آخر كهربائي بقوة 94 كيلووات/128 حصانا.



وبفضل البطارية سعة 17.4 كيلووات ساعة فإن السيارة الهجين الفارهة تبلغ مدى السير 50 كلم، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س، و150 كلم في حال الاعتماد على المحرك الكهربائي فحسب.

ومن المقرر أن تطلق بنتلي أيقونتها Bentayga الجديدة في ربيع العام الجاري، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

وتطل السيارة الجديدة بشبكة مبرد أكبر، وتصميم جديد للمؤخرة مع مصابيح خلفية جذابة.

كما تزخر المقصورة الداخلية بمقاعد جديدة سمحت بخلق المزيد من الرحابة للمقاعد الخلفية، مع تصميم جديد للقمرة مع شاشات حديثة، والعديد من وظائف الاتصال بفضل بطاقة SIM المدمجة، وخيارات أوسع فيما يخص الألوان.