الإمارات وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات وستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن اللقاء الذي عقد أمس السبت في أبوظبي بحث علاقات البلدين الصديقين وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.



حضر اللقاء، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وممثلون عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأكد عبيد حميد الطاير التزام دولة الإمارات القوي بمواصلة توطيد أطر الحوار المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة على مستوى العالم.

وقال إن وزارة المالية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري غير نفطي للولايات المتحدة في المنطقة، كما تعد الوجهة الأولى للصادرات الأمريكية من المنتجات والخدمات في الشرق الأوسط.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، وثالث أكبر مستثمر أجنبي بأسواق الإمارات.