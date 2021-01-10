سافر من أبوظبي إلى اليونان بدرهم واحد في هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة طيران ويز إير أبوظبي عن توفير 2021 تذكرة طيران لسكان دولة الإمارات إلى اليونان بسعر درهم واحد فقط، بمناسبة عام 2021.

ويصل عدد التذاكر المتاحة ضمن هذا العرض نحو 2021 تذكرة لجميع تذاكر الطيران على متن الرحلة الافتتاحية إلى أثينا، والتي ستنطلق في 15 يناير/كانون الثاني 2021.



ويستمر العرض على ما تبقى من تذاكر الطيران مقابل درهم واحد فقط للتذكرة المخصصة للرحلة الواحدة التي تربط أبوظبي مع الوجهتين الجديدتين في اليونان وهما أثينا وثيسالونيكي، وتتوافر تذاكر الرحلات التي يشملها العرض يومي الأحد والإثنين 10 و11 يناير 2021.

ووفقا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الإلكتروني فإن ذلك يأتي في ظل حرص شركة الطيران الوطنية الأحدث في دولة الإمارات، على الاحتفاء بالعام الجديد بطريقة مميزة.

وأوضحت الشركة -التي تعد شركة طيران اقتصادية- أنها تحرص على إتاحة الفرصة للمسافرين لزيارة وجهاتنا الجديدة بأسعار تنافسية، إذ نتوقع إقبالاً واسعاً من قبل المسافرين ونفاد التذاكر بسرعة.

وكانت ويز إير أبوظبي التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة القابضة ADQ ومجموعة ويز إير القابضة، قد أعلنت عن شبكة من الوجهات التي تخطط لربطها مع أبوظبي وتشمل أثينا، وثيسالونيكي، والإسكندرية، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان، إلى جانب إطلاق المزيد من الوجهات مع توسيع الشركة لأسطولها في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة.

ويضم أسطول طائرات ويز إير أبوظبي طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.