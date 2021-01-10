سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 10 يناير 2021.. ارتفاع جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر الدولار مجددا أمام الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، فيما استقر لدى البنوك.

وسجل سعر الدولار في السودان بمستهل تعاملات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 265 جنيها، مقابل 262 أمس.

واستقر سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.

وتكرر السعر نفسه في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وصدق مجلس الوزراء السوداني على موازنة البلاد لعام 2021، والتي تتضمن الاستمرار في الدعم، ومخصصات للتعليم أكبر من الدفاع لأول مرة.

وخصصت موازنة 2021 مبالغ للحماية الاجتماعية بقيمة 260 مليار جنيه.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السوداء عند 320 جنيها.

وفي البنك المركزي السوداني سجل اليورو 67.81 جنيه للشراء و68.15 جنيه للبيع، مقابل 67.37 جنيه للشراء و67.71 جنيه للبيع، أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء إلى 340 جنيها مقابل 335 جنيها، أمس.

ولدى البنك المركزي السوداني سجل الإسترليني 74.79 جنيه للشراء و75.17 جنيه للبيع، مقابل 75.32 جنيه للشراء و75.69 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي في السوق السوداء إلى 70.5 جنيه، وفي البنك المركزي سجل الريال 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي في السوق الموازية إلى 72.5 جنيه ولدى البنوك بلغ السعر 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 690 جنيها.

وجاء السعر الرسمي للدينار عند 181.07 جنيه للشراء و181.97 جنيه للبيع، مقابل 180.48 جنيه للشراء و181.38 جنيه للبيع، أمس.