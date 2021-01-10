تخريد 400 ألف سيارة قديمة وكيف ستُغير السوق المصري

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحدث المهندس “رأفت مسروجة” الخبير بقطاع السيارات الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن تأثير خطوة تخريد وتحويل نحو 400 ألف سيارة في المرحلة الأولى من مبادرة تكنولوجيا الطاقة النظيفة على السوق المصري.

وقال المهندس “رأفت مسروجة” في ذلك: “إن إطلاق مبادرة إحلال السيارات التي مرّ على أول استخدام لها 20 عامًا فأكثر وتحويل الأقل من ذلك للعمل بالغاز الطبيعي له مردود إيجابي مباشر على خزينة الدولة، حيث سيقلل بشكل كبير من فاتورة المشتقات البترولية”.

وأضاف مسروجة أن جدوى المبادرة لن تتوقف عند الجانب الاقتصادي فقط بل ستنعكس أيضًا على الوضع الصحي للمواطن المصري بتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرق المباشر للوقود الأحفوري بسيارات البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن مالك السيارة الذي يستخدم وقود 80 سيوفر قرابة 50% عند التحول للوقود المزدوج، كما سترتفع نسبة التوفير لأكثر من النصف للسيارات التي تتزود بوقود أوكتان 92.

والجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أطلقت مبادرة إحلال وتخريد السيارات المتقادمة خلال معرض “GO green” لتكنولوجيا الطاقة النظيفة الذي أقيم في الفترة من 4 إلى 6 يناير الجاري، وتم الاتفاق على أن المرحلة الأولى من البرنامج ستستمر على مدار ثلاثة أعوام وتستهدف تخريد 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة ونقل، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة أقل من 20 عامًا.