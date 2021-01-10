تعرف على طرق حماية طلاء السيارة من الخدوش

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – هل تريد حماية طلاء سيارتك والحفاظ عليه أطول فترة ممكنة؟ فيوجد العديد من الطرق والأساليب المستخدمة في عالم السيارات للحفاظ على الطلاء من الخدوش.

طرق حماية طلاء السيارة من الخدوش:

أفلام الحماية الشفافة: تعمل على حماية الطلاء من العوامل الجوية الضـارة، مثل تعرضه لفترات طويلة إلى أشعة الشمس والأمطار. النانو سيراميك: يحتوي النانو سيراميك على بعض أنواع المرّكبات التي تدعم التلاصق الكيميائي مع طلاء السيارة وحمايته، بجانب إمكانية غسل السيارة بسهولة. الواكس: من أرخص الطرق التي تستخدم لحماية السيارة من الخدوش، ويحتوي على عنصر كيميائي لزج من مواد عضوية طبيعية وكيميائية، كما أنه يستخدم بعد غسل السيارة جيدًا.

خطوات علاج الخدوش على سطح طلاء السيارة: