تعاون مرتقب بين "هيونداي" و"آبل" لإنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

كشفت العديد من مواقع السيارات المتخصصة عن وجود مفاوضات بين شركة آبل، وعملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، لتطوير سيارت آبل الكهربائية ذاتية القيادة التي كانت قد أعلنت عن البدء في إنتاج نسخة اختبارية منها خلال الأسابيع الماضية.

ومن المقرر أن تظهر النسخة الاختبارية

من السيارة الجديدة بحلول شهر سبتمبر القادم، خاصةً في ظل استعانة "آبل" بمهندسين سابقين لدى بي إم دبليو، وتيسلا.

وبحسب الخبراء والمتخصصين فإن الموديل الإنتاجي لسيارة آبل المرتقبة قد يتأخر لنحو خمسة أعوام قادمة على الأقل

قبل طرحه رسمياً للأسواق العالمية.

وكانت العديد من المواقع المتخصصة قد أكدت أن هناك مفاوضات مكثفة تجرى حالياً بين "آبل"، و"هيونداي"، للاتفاق على تفاصيل المشروع المشترك، بالإضافة مشروع آخر خاص بتطوير البطاريات الكهربائية.

وقفزت أسهم شركة هيونداي بنحو 19%، مدفوعة بعد ما تردد من أنباء عن التعاون المرتقب مع آبل، ولم ينف أو يؤكد كلا الجانبين ما تردد من أخبار.