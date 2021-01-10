بعد طرحها في مصر.. ننشر مواصفات وأسعار "فهد جراند تيجر" الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلنت IFG جروب، عن طرح موديل 2021 من السيارة فهد "جراند تيجر" البيك أب، ذات الكابينة المزدجة، والتي تتوافر بـ 4 فئات من التجهيزات.

وزودت السيارة بنوعين من المحركات الأول تقليدي "حقن رشاشات-كامة علوية"، والثاني محرك تيربو، وكلاهما يعمل بالبنزين، ومرتبط بناقل حركة مكون من 5 سرعات، مع خزان وقود سعة 70 لتر، فضلاً عن توافر نظامين للدفع "ثنائي"، و"رباعي".



وتبلغ السعة اللترية للمحرك التقليدي 1500 سي سي، بقوة 136 حصان وعزم دوران 200 نيوتن متر، أما المحرك التيربو فتبلغ أيضاً السعة اللترية الخاصة به 1500 سي سي، بقوة 163 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر.



وتأتي فهد جراند تيجر، بطول 5.310 مم، وعرض 1.812 مم، وارتفاع 1.8 متر، وقاعدة

عجلات بطول 3.1 متر، فيما تبلغ مقاسات الصندوق الخلفي للسيارة "1.6 متر*1505 مم عرض*480 مم ارتفاع".ويبلغ ارتفاع فهد "جراند تيجر"، عن الأرض 205 مم، فيما يبلغ وزن السيارة فارغة 1670 كجم، والحمولة الإجمالية 2475 كجم وتأتي بمقعدين في الأمام و3 مقاعد في الصف الثاني، بينما تبلغ مقاسات الإطارات في النسخة العادية 245/65R17 وفي النسخة التيربو 235/70R16.وتقدم السيارة بتعليق مستقل ببارات مزدوجة وسوست ورقية وفرامل ديسكات أمامية وطنابير خلفية. ويتوفر لها العديد من وسائل الأمان التي تشمل فرامل ABS وEBD ووسائد هوائية مزدوجة وكشافات ضباب أمامية وخلفية.وتأتي السيارة بقائمة تجهيزات داخلية متنوعة أبرزها "تكييف هواء وباور ستيرينج وعمود توجيه قابل للتعديل ونظام تحكم عن بعد بالريموت كنترول وشاشة داخلية ودعم لنظام الملاحة ومشغل USB وMP5 وعداد لفات المحرك وساعة ديجيتال ومرايا جانبية كهربائية من النيكل كروم مع فرش داخلي أحمر قماشي".كما زودت السيارة البيك أب الجديدة بكاميرا خلفية وزجاج كهربائي وشبكة أمامية نيكل كروم وجنوط ألومنيوم رياضية ولون أبيض وبار للحماية من الانقلاب واكصدام خلفي للحماية وعتب جانبي نيكل كروم وحساسات للركن في الخلف وصندوق خلفي ودهان بلاستيكي للصندوق الخلفي، وملصق جانبي، وكشافات ليد .ويبلغ سعر الفئة الأولى FAHD-GRAND TIGER-D/C -BQ1023E9K1S "دفع ثنائي/محرك عادي" 293 ألف جنيه، أما الفئة الثانية FAHD-GRAND TIGER-D/C T-BQ1023EK1S "دفع ثنائي/محرك تيربو" فتقدم بـ 300 ألف جنيه.

بينما سُعرت الفئة الثالثة من السيارة FAHD-GRAND TIGER-D/C -4WD - BQ1030SE9K1S "دفع رباعي/محرك عادي"، بـ 333 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة FAHD- GRAND TIGER- D/C-4WD-T-BQ1030SE9K1S "دفع رباعي/ محرك تيربو" فتُقدم بـ 340 ألف جنيه.

