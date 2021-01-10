تعرف على مواصفات شيفروليه أوبترا 2021 بعد مشاركتها في معرض إحلال السيارات

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

قدمت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للطاقة النظيف بالسيارة السيدان شيفروليه أوبترا، موديل 2021، والتي تم تعديلها لتعمل بنظام الحقن المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين".

وزودت شيفروليه أوبترا، بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 110حصان، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، فيما تبلغ سعة أسطوانة

الغاز التي تم تم إضافتها للسيارة 15 متر مكعب من الغاز، وطقم تحويل إيطالي.

وتأتي السيارة بطول السيارة 4597 مم، أما عرضها 1736 مم، الارتفاع1462 مم.

وتقدم "أوبترا"، المجمعة محلياً، بأربعة فئات من التجهيزات، جميعها تزخر بالعديد من مواصفات ووسائل الأمن والسلامة بداية من الفئة الأولى التي تُقدم بوسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني

للفرامل EBD، وتقف السيارة على جنوط قياس 15 بوصة، وزودت بـ 4 سماعات، أما الفئة الثانية فتزيد عن الفئة الأولى بفتحة سقف كهربائية، وحساسات ركن الخلفية، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، وفرش جلد، زجاج فاميه، بينما تأتي الفئة الثالثة بجميع المواصفات السابقة بالإضافة إلى كاميرا خلفية، أما أعلى فئة "الرابعة" فتزيد بشاشة تعمل باللمس

وكانت فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة، والذي انطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري، قد شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين.