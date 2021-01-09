اودي A8 2022 فيس ليفت تظهر بتصميم تخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ أودي A8 2022 فيس ليفت في ألمانيا، وها هو تصميم تخيلي يستند إلى اللقطات التجسسية يُظهر ما قد تبدو عليه السيارة المحدثة.

توضح الصور أن التغييرات ستتركز على الواجهة الأمامية بشكل كبير، مع شبك أمامي مختلف، ومصابيح أمامية محدثة تشغل قسماً أكبر في الواجهة، وتتميز المصابيح بحافة سفلية مسطحة.

وفي حين أن التصميم التخيلي لا يُظهر سوى الواجهة الأمامية، إلا أن اللقطات التجسسية تُظهر أن المصابيح الخلفية لن تتغير، لكن هناك رسومات مختلفة داخلها، كما قامت الشركة بتمويه المصد بشكل جيد، ما يُشير إلى أن واجهتها الخلفية ستحصل على نصيبها من التعديلات هي الأخرى.

تهدف صانعة السيارات الفاخرة الألمانية أن تقدم سيدانها الفاخرة مع مزايا مساعدة قيادة محسنة، وكانت تُخطط أن تُعطيها نظام القيادة الذاتي من المستوى الثالث، والذي من شأنه أن يُتيح القيادة دون استخدام اليدين، إلا أنها الافتقار إلى التنظيم الحكومي، والمخاوف من المسؤوليات القانونية تسببت في تخليها عن الأمر.

وفي الختام، تُشير الشائعات أيضاً إلى تقديم أودي بفئة هورش الفخمة للغاية من A8 لمنافسة طرازات مايباخ، لكنها لن تكون فاخرة لدرجة سرقة مبيعات بنتلي فلاينج سبير، نظراً لأن كلاهما تحت مظلة مجموعة فولكس فاجن.

صورة الموديل الحالي: