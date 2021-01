كيا تحقق أفضل مبيعات لها بالسوق الأمريكي بفضل هذه السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت كيا عام 2021 بالكثير من التغييرات الكبيرة، حيث كشفت عن شعار جديد، كما نشرت للتو أرقام مبيعاتها لعام 2020 بأمريكا، وكانت النتائج مثيرة للإعجاب.

باعت كيا 586,105 سيارة بالسوق الأمريكي، بانخفاض من 615,338 سيارة في 2019، وبالرغم من هذا الانخفاض، إلا أن عمليات التسليم ارتفعت بنسبة 3.1%، وتقول كيا أنها حققت أفضل مبيعات تجزئة سنوية في تاريخها العام الماضي.

بالطبع كان لنمو المبيعات الكبير هذا سبب واضح، وهو الكشف عن الكثير من الطرازات الجديدة، كما ساعدت تيلورايد الجديدة على جذب المشترين بشكل كبير، في حين تُخطط الشركة للكشف عن خمس سيارات جديدة كلياً او معاد تصميمها هذا العام.

أنهت كيا عام 2020 بقوة، حيث باعت 53,764 سيارة في ديسمبر بزيادة 4.9% مقارنة بنفس الشهر في عام 2019، في حين باعت 75,129 سيارة تيلورايد في 2020 لتُصبح الأعلى نمواً من حيث المبيعات، إلا أنها ليست الأعلى بيعاً للشركة، فهذا اللقب يذهب إلى كيا سيراتو بـ 84,997 سيارة، وتأتي سبورتاج في المركز الثاني بـ 84,343 سيارة، وتيلورايد في المركز الثالث، ثم سورينتو في المركز الرابع بـ 74,677 سيارة، ثم سول بـ 71,862 سيارة.

وفي الختام، يجدر بالذكر أن طرازات الاس يو في والميني فان تمكنت من الاستحواذ على 62% من مبيعات الشركة بأمريكا مقارنة بـ 58% في عام 2019، مع انخفاض شعبية سيارات السيدان وبالتالي انخفاض مبيعاتها أيضاً.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin