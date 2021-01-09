موجز الخليج 365 للسيارات.. مفاجأة الصين ومنافس تسلا في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

طرحت شركة السيارات الكهربائية الصينية Nio Inc، أول طراز لها من سيارات سيدان لترفع من حصتها الإجمالية في أكبر سوق للسيارات بالعالم.

تعد الانطلاقة السريعة من أهم المميزات التي تجذب عشاق السيارات للطرازات الرياضية، لكن عام 2021 شهد طرح موديلات مخيبة في هذا الصدد.

تجري شركة "لوسيد موتورز" مفاوضات لبناء مصنع سيارات كهربائية في السعودية ،وفق وكالة بلومبرج.

تطرح شركة بي إم دبليو الألمانية سيارتها M3 بقدرات ومواصفات جديدة كليا لنسخة العام 2021.

كشفت شركة لاند روفر عن النسخة الأحدث من طراز رينج روفر إيفوك والمقرر طرحها خلال الأيام القلية المقبلة.

أدخلت شركة "جنرال موتورز" الشهيرة لصناعة السيارات تعديلات على شعارها استهلالاً لعملية تغيير لصورتها ككلّ.