Nio الصينية تفاجئ سوق السيارات الكهربائية بأول طراز سيدان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة السيارات الكهربائية الصينية Nio Inc، أول طراز لها من سيارات سيدان لترفع من حصتها الإجمالية في أكبر سوق للسيارات بالعالم.

وتتميز سيارة السيدان بأجهزة استشعار القيادة المستقلة المدمجة في جسم السيارة.

ويأتي إطلاق السيارة ET7، في حدث أقيم في مدينة تشنغدو، غرب الصين، في الوقت الذي بدأت فيه شركة تسلا المنافِسة، بيع سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات موديل Y المصنوعة داخل الأراضي الصينية.

وتهدف Nio إلى توسيع تشكيلة منتجاتها لجذب المزيد من العملاء، إذ تشكل سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي نحو 46 في المئة من إجمالي المبيعات في سوق سيارات الركاب في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي (وليام لي) William Li: إن تقنية البطاريات الجديدة في Nio تمنح ET7 مدى قيادة يزيد عن 1000 كيلومتر بين الشحنات.

وتعتبر الصين مهمة للاستراتيجية العالمية لشركة Nio وتيسلا كافة الشركات المماثلة بالعموم، إذ تقدّم بكين دعمًا سخيًا للسيارات الكهربائية في ظل سعيها لخفض التلوث من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.





يذكر أنه يوجد حاليًا في الصين ما مجموعه 172 محطة تبديل طاقة و 100 محطة شحن طاقة لتزويد مستخدمي NIO بتجربة أفضل أثناء قيادة سيارة تعمل بالبطارية.



ولدى Nio رسملة سوقية تزيد عن 92 مليار دولار، متجاوزة شركات صناعة السيارات التقليدية Daimler AG و General Motors Co حيث يضخ المستثمرون مليارات الدولارات في السعي وراء مستقبل كهربائي للسيارات. وهي تبيع حاليًا ثلاثة طرازات من سيارات الدفع الرباعي تم تصنيعها في مصنعها شرق الصين.