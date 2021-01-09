تحذير لعشاق السرعة.. أبطأ 10 سيارات رياضية في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد الانطلاقة السريعة من أهم المميزات التي تجذب عشاق السيارات للطرازات الرياضية، لكن عام 2021 شهد طرح موديلات مخيبة في هذا الصدد.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبطأ السيارات الرياضية التي تطرح بالأسواق خلال عام 2021 الجاري، وفقا لمعدل تسارعها.

وضمت القائمة، طراز هوندا سيفيك "تايب آر" الذي يتوفر للبيع في نسخته الحالية بمحرك يتسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 5.4 ثانية.



وضمت القائمة، طراز شفروليه "كمارو" الذي يتوفر بمحرك يتسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 5.4 ثانية أيضا.

وفي القائمة أيضا، طراز هيونداي "فيلوستر N" الذي يتوفر بمحرك يتسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 5.5 ثانية.

وكذلك، طراز مازدا "مياتا" الذي يتوفر بمحرك يتسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 5.7 ثانية.

وأيضا، طراز سوبارو " WRX STI" الذي يتوفر بمحرك يتسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 6 ثوان.

وطراز هيونداي "فيلوستر" الذي يتوفر بمحرك يتسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 6 ثوان.

وطراز سوبارو " BRZ " الذي يتوفر بمحرك يتسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية.

وطراز تويوتا " 86 " الذي يتوفر بمحرك يتسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 6.4 ثانية.

وطراز فيات " 124 سبايدر" الذي يتوفر بمحرك يتسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 6.5 ثانية.

وفي ختام القائمة، جاء طراز ميني كوبر الذي يتوفر بمحرك يتسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 7.4 ثانية أيضا.



