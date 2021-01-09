منافس تسلا يفاوض لبناء مصنع سيارات كهربائية بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجري شركة "لوسيد موتورز" مفاوضات لبناء مصنع سيارات كهربائية في السعودية ،وفق وكالة بلومبرج.

وتسعى السعودية لأن تصبح مركزاً في الشرق الأوسط لتصنيع المركبات الكهربائية في الوقت الذي تنوع فيه اقتصادها من النفط.



وقالت المصادر لوكالة بلومبرج، إن المفاوضات تجري مع صندوق الاستثمارات العامة، والذي يعد مساهماً بالفعل في شركة "لوسيد" الذي سيوفر التمويل اللازم لموقع المصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتضيف" الخطط في مرحلة متقدمة لكنها قد تتغير، كما تعتبر مدينة "نيوم" الجديدة موقعاً محتملاً للتصنيع في شمال غرب المملكة"

وتعتبر لوسيد واحدة من عدة شركات أمريكية تسعى إلى منافسة شركة تسلا، حيث تستهدف الشركة الناشئة الجانب الفاخر لسوق السيارات الكهربائية، حيث عمل رئيسها التنفيذي، بيتر رولينسون، ككبير مهندسي تسلا في سيارة سيدان موديل S.

وجمعت لوسيد شركة السيارات الأمريكية المتخصصة في السيارات الكهربائية ، أكثر من مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة في عام 2018، وهو استثمار كان مشروطاً بتطوير الشركة لموقع في المملكة العربية السعودية. وتقع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على بعد حوالي 60 ميلاً (97 كيلومتراً) شمال جدة، ثاني أكبر مدينة في السعودية.

وتخطط السعودية، لتخصيص 5% من إجمالي مواقف السيارات المتاحة، للسيارات الكهربائية.



ووفقا للقواعد واللوائح الجديدة في السعودية، ستكون هناك محطات شحن للسيّارات الكهربائية في جميع مواقف السيارات.

وصنفت السعودية مواقع شحن السيارات الكهربائية إلى مستويات، الأول، يتضمن وقوف السيارات على المدى الطويل، مثل مواقف السيارات في المباني السكنية والمكاتب والمطارات ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل الإقليمية.