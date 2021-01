رنج روفر 2022 تظهر بوضوح أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت لاندروفر رنج روفر 2022 أثناء اختبارها من جديد، وهذه المرة، استطاعت العدسات التجسسية التقاط صور للمقصورة الداخلية، حيث تبدو بعيدة عن الإنتاج، لكن الصور تُلمح لما يُمكن توقعه في السيارة القادمة.

تُظهر الصور حصولها على عجلة قيادة ملفوفة بالجلود، وأجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة نظام ترفيهي أكبر يبدو أنها لنظام Pivi Pro مقاس 11.4 بوصة المستخدم في ديسكفري المحدثة.

في حين يتميز الكونسول الوسطي بتصميم بسيط، مع عناصر تحكم مألوفة، ومع ذلك، تم ترتيبها بشكل مختلف، وقد يكون هذا أعداداً مؤقتاً لغرض الاختبار.

ومن الخارج، تبدو السيارة مألوفة للغاية، حيث لن تتغير لغة تصميم رنج روفر بشكل كبير في الجيل الجديد، في حين يُتوقع أن تصبح أكثر رياضية وأناقة، مع شبك أقصر، وخط كتف أكثر جرأة، ومصابيح جديدة.

كما يُتوقع أن تحصل على منصة MLA الجديدة، مع خيارات محرك قد تشتمل على محرك بست أسطوانات سعة 3 لتر هجين معتدل، بالإضافة إلى نسخة هجينة بالقابس مع محرك بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر، وتُشير الشائعات إلى أنه سيتم استبدال محرك V8 سوبرتشارجد سعة 5 لتر بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو.

