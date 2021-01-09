شاهد فورد مافريك 2022 الجديدة بمصنع الشركة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد فورد لإطلاق أرخص بيك اب في تشكيلتها، وهي مافريك 2022، حيث ظهرت في صورة جديدة على خط التجميع في مصنع الشركة بالمكسيك.

تُعطينا هذه الصورة نظرة على الطراز القادم، حيث تتميز بمصابيح أمامية على شكل حرف C، وشريط أفقي يتدفق ليصنع إشارات الانعطاف، وهي الميزة التي رأيناها في برونكو وبرونكو سبورت، كما تتميز بمصدات قوية، وتكوين بغمارتين، وفي حين أن الجزء الأمامي فقط هو الذي نراه في الصورة، إلا أننا رأينا في صور سابقة حصولها على سقف مسطح نسبياً، وصندوق خلفي صغير لكنه عملي.

وإلى الآن، لا نعلم الكثير بعد عن السيارة، لكننا نتوقع أن تحصل على قوتها من محرك ايكوبوست سعة 1.5 لتر بثلاثة أسطوانات يولد قوة 180 حصان و240 نيوتن.متر من عزم الدوران، وقد يتوفر أيضاً محرك ايكوبوست بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر يولد 250 حصان و373 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويُتوقع أن يتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن إقرانها بنظام دفع على جميع العجلات بشكل اختياري.

وفي الختام، بالنسبة للسعر، فستكون أرخص من رينجر والتي تُباع بسعر يبدأ من 24,410 دولار (91,500 ريال) في الولايات المتحدة، وتُشير التقارير السابقة إلى أن سعرها قد يبدأ من أقل من 20,000 دولار (75,000 ريال).