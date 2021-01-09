مبيعات لكزس تتفوق على مرسيدس بالسوق الأمريكي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شهد عام 2020 تراجعاً كبيراً في المبيعات لشركات السيارات، ويرجع ذلك إلى انتشار فيروس كورونا، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على شركات صناعة السيارات الفاخرة، إلا أن لكزس استطاعت أن تُصبح واحدة من الأقل تأثراً بانخفاض المبيعات بأمريكا، كما تفوقت على شركات كبيرة مثل مرسيدس وأودي في الترتيب العام لأكثر شركات صناعة السيارات الفاخرة بيعاً بالولايات المتحدة.

أما بالنسبة للترتيب فهو كالتالي:

المركز الأول: بي ام دبليو حيث باعت 278,732 سيارة، أي بانخفاض بلغ 17.5%.

المركز الثاني: لكزس والتي باعت 275,041 سيارة في 2020، وهو ما يُمثل انخفاضاً بنسبة 7.7%، ويعزى هذا الانخفاض إلى ضعف مبيعات ES وRX.

المركز الثالث: مرسيدس، والتي باعت 274,916 سيارة رُكاب، بانخفاض بلغ 13%، حيث تراجعت مبيعات سي كلاس بنسبة 46.5% خلال العام، بينما انخفضت مبيعات إي كلاس وإس كلاس وCLS بنسبة تزيد عن 30%.

المركز الرابع: أودي بمبيعات تقدر بـ 186,620 سيارة، وانخفاض بنسبة 17%، وكانت الطرازات الأكثر انخفاضاً في المبيعات هي A4 وA6 وA7، والتي شهدت انخفاضاً بنسب تتراوح بين 31-42%، في حين ارتفعت مبيعات الربع الثالث بنسبة 84%.

المركز الخامس: أكيورا بـ 136,983 سيارة، بانخفاض بنسبة 13.5%، وذلك بسبب ضعف الطلب على TLX وMDX، في حين تم تجديد الطرازين لعام 2021.

المركز السادس: كاديلاك حيث باعت 129,495 سيارة بانخفاض بنسبة 17.1%.

المركز السابع: لينكون بمبيعات تقدر بـ 105,410 سيارة، وانخفاض بنسبة 6.1% ومن المحتمل أن تنخفض مبيعات لينكولن مرة أخرى هذا العام، حيث قامت بإلغاء كل من MKZ وكونتيننتال، حيث لا ساهمت MKZ بـ 17,780 سيارة في العام الماضي.

المركز الثامن: إنفينيتي بـ 79,502 سيارة بانخفاض بنسبة 32.5%، وذلك بسبب انخفاض مبيعات Q50 وQX60 بشكل كبير، والتي انخفضت بنسب 36.4% و47% على الترتيب.