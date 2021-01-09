بي إم دبليو M3.. نسخة جديدة كليا في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة بي إم دبليو الألمانية سيارتها M3 بقدرات ومواصفات جديدة كليا لنسخة العام 2021.

وقدم موقع "كار آند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز M3 بنسخته الأحدث، شمل الكشف عن قوة محركه، وعدد الفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



نسخة 2021 من طراز M3 جديدة كليا، وتمثل الجيل السادس الذي يطرح من هذا الطراز المتميز بقدرات رياضية عالية.





الأسعار

يتوفر طراز M3 بفئتين للبيع، الافتتاحية بتكلفة 70,895 ألف دولار، والثانية M3 كومبتيشن بتكلفة 73,795 ألف دولار.

المحرك

يطرح طراز M3 بخيارين فيما يخص المحرك، الأول لفئته الافتتاحية بسعة 3 لترات ينتج قوة 472 حصانا، مع عزم دوران 406 لفة/قدم، والثاني للفئة الأعلى M3 كومبتيشن وينتج قوة 503 أحصنة، مع عزم دوران 479 لفة/قدم.





التقنيات

ويحظى الطراز بنسخته الجديدة قدرات تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام صوتي من ماركة Harman / Kardon، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وإنترنت هوت سبوت.





الأمن والحماية

ويطرح الطراز بأنظمة أمن مساعدة للسائق، أبرزها نظام كاميرات خلفية لرصد المنطقة العمياء التي يعجز السائق عن رصدها، ويحظى بأجهزة استشعار لرصد الحركة، بالإضافة لأنظمة للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة .