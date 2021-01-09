10 سيارات نادرة من أستون مارتن.. ذاكرة "جيمس بوند"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت أستون مارتن البريطانية مجموعة من الموديلات الاستثنائية على مدار تاريخها، وعرفت بكونها الماركة الرسمية لشخصية "جيمس بوند"

وخلال تاريخها العريق، طرحت أستون مارتن مجموعة من الموديلات النادرة، بعدد محدود من النسخ، يجعلها الموديلات صاحبة القيمة الأعلى بين الماركة البريطانية.

ضمت القائمة، طراز أستون مارتن Martin Vantage GT8، الذي طرحت منه الماركة البريطانية عددا محدودا من النسخ للبيع بإجمالي 150 سيارة فقط.



وطراز أستون مارتن Le Mans Short Chassis، الكلاسيكي موديل 1933 الذي طرحت منه الماركة البريطانية 130 سيارة فقط.

وطراز أستون مارتن Vantage GT12، الذي طرحت منه الماركة البريطانية 100 سيارة فقط.

وطراز أستون مارتن DB4 GT، موديل عام 1959 الذي طرحت منه أستون مارتن 95 سيارة فقط.

ثم طراز أستون مارتن DBS Superleggera 'OHMSS' Edition، الذي طرحت منه أستون مارتن 50 سيارة فقط.

تلاه طراز أستون مارتن Martin Vulcan، الذي طرحت منه الماركة البريطانية 24 سيارة فقط.

من بعده ضمت القائمة، طراز أستون مارتن Vanquish S Red Arrows Edition، الذي طرحت منه الماركة البريطانية 10 سيارات فقط.

خلفه طراز أستون مارتن DB10، الذي طرحت منه أستون مارتن 10 سيارات فقط.

ثم طراز أستون مارتن 0ne-77 Q-Series، الذي طرحت منه الماركة البريطانية 7 سيارات فقط.

وفي ختام القائمة، جاء الطراز الأندر على الإطلاق من ماركة أستون مارتن، هو طراز Bulldog الذي طرحت منه الماركة البريطانية نسخة واحدة فقط.



