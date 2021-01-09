أقوى 10 شاحنات في نصف قرن.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تاريخ صناعة الشاحنات يمتد بامتداد تاريخ صناعة السيارات على مدار عقود، وخلال الخمسين عام الماضية، طرحت مجموعة من الشاحنات المميزة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة بأبرز الشاحنات التي طرحت على مدار العقود الخمس المنقضية، من مختلف الماركات.

وجاءت شاحنة GMC، Syclone في المقدمة والتي طرحت في عام 1991، وتوفرت بمحرك ينتج قوة 280 حصانا.



ومن مرسيدس، جاءت ضمن القائمة شاحنة، G63 AMG 6x6 التي طرحت بمحرك ينتج قوة 530 حصانا، كان يميزها سيرها على 6 عجلات.

من بعدها، ضمت القائمة شاحنة دودج رام، موديل عام 1994، التي اعتبرها "هوت كارز"، من أبرز الشاحنات التي طرحت على مدار الخمسين عام الماضية، وتوفر بمحرك V10 بسعة 8.0 لتر.

وشاحنة تويوتا توندرا TRD PRO موديل عام 2015، جاءت ضمن القائمة أيضا، والتي طرحت بالأسواق بمحرك فئة V8 بسعة 5.7 لتر.

ومن ماركة مازدا، جاءت ضمن القائمة، شاحنة REPU Rotary Truck الكلاسيكية التي طرحت للمرة الأولى عام 1974.

ومن بعدها، ضمت القائمة من ماركة فورد، شاحنة SVT Raptor موديل عام 2010، وتوفرت بمحرك فئة V8 بسعة 6.2 لتر.

ونسخة عام 2018، من شاحنة فورد F-150 Raptor جاءت أيضا ضمن القائمة، وتوفر بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 450 حصانا.

ومن ماركة جييب، ضمت القائمة، شاحنة جيب جلادييتور، موديل عام 2019، التي طرحت بالأسواق بمحرك ينتج قوة 260 حصانا، مع عزم دوران 441 لفة/قدم.

من بعدها، ضمت القائمة شاحنة دودج Lil' Red Express الكلاسيكية، موديل عام 1978، والتي توفر بالأسواق بمحرك V8 ينتج قوة 360 حصانا.

وفي ختام القائمة، جاءت شاحنة فورد F-150، الجيل 11 من هذه الشاحنة الاستثنائية، موديل عام 2004، وتوفر بمحرك V8 بسعة 5.4 لتر.



