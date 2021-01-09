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بعد زيادتها.. ننشر الأسعار الجديدة لبيجو 2008

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ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة مانسكو، وكيل علامة بيجو في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الفرنسية في شهر يناير الجاري.

 

وشهدت القائمة ارتفاعاً في أسعار السيارة متعددة الاستخدامات بيجو 2008 الجديدة موديل 2021.

 

ويوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة لبيجو 2008

التي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات بعد الزيادات الجديدة التي أعلن عنها وكيل العلامة الفرنسية.

 

الفئة السعر الحالي السعر الجديد
Active    339990 جنيه 344990 جنيه
Allure  369990 جنيه 379990 جنيه
GT Line 399990 جنيه 414990 جنيه

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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