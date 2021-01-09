بعد زيادتها.. ننشر الأسعار الجديدة لبيجو 2008

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة مانسكو، وكيل علامة بيجو في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الفرنسية في شهر يناير الجاري.

وشهدت القائمة ارتفاعاً في أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بيجو 2008 الجديدة موديل 2021.

ويوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة لبيجو 2008

التي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات بعد الزيادات الجديدة التي أعلن عنها وكيل العلامة الفرنسية.