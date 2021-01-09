“رسمياً” جنرال موتورز تغير شعارها لأول مرة منذ 56 عام

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت جنرال موتورز حملة تسويقية جديدة مع شعار جديد يتماشى مع خطط الشركة المستقبلية، حيث أعلنت صانعة السيارات عن حملة “الجميع مُشارك” اليوم.

تُقدم جنرال موتورز الحملة على أنها دعوة للعمل، لأنها تهدف إلى إعادة ابتكار نفسها، وتحقيق هدفها المتمثل في خلق عالم خال من الحوادث والانبعاثات والازدحام، وتُركز الحملة بشكل خاص على أمور ثلاث، وهي جذب الجيل الجديد من المشترين نحو السيارات الكهربائية، وإظهار ريادتها في قطاع السيارات الكهربائية، وتسليط الضوء على قدرات منصة Ultium والتي ستستند إليها سياراتها الكهربائية.

يُذكر أن جنرال موتورز دخلت وبقوة في عالم السيارات الكهربائية، حيث كشفت صانعة السيارات عن سيارتي هامر الكهربائية وكاديلاك ليريك، مع خطط للكشف عن المزيد في المستقبل، ولتعكس تركيزها المتجدد على هذا القطاع المتنامي، فقد أعادت تصميم شعارها، وفي حين أنه لا يزال يستند إلى الحروف الأولى التي يتكون منها اسمها GM، إلا أن الأحرف أصبحت أصغر الآن.

يجدر بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تغير فيها الشركة شعارها منذ 1964، حيث تغير شعار الشركة حينها ليُصبح بخلفية زرقاء وأحرف GM بخط كبير وتحتها خط، وقبل ذلك، كان الشعار مكوناً من الحروف وأسفله توضيح الاسم الكامل أسفلها، وهو الشعار المستخدم في الفترة من 1938 إلى 1964.

بالعودة إلى الشعار الجديد، فإنه يُشير إلى الرقمنة في عالمنا المعاصر، وإلى جانب الشعار الجديد، فقد أعلنت جنرال موتورز أن حملتها الجديدة ستضم شخصيات مؤثرة، مثل مالكولم جلادويل المؤلف الشهير، والناجية من هجوم القرش وراكبة الأمواج المحترفة بيثاني هاميلتون.

وفي الختام، تُخطط الشركة أيضاً لإطلاق موقع جديد يحمل اسم GM.com، والذي سيتم إطلاقه رسمياً في 11 يناير الجاري، وسيتضمن معلومات حول التقنيات الكهربائية والسلامة وغير ذلك.