لاند روفر ديسكفري.. شاشة عملاقة في نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة لاند روفر البريطانية عن نسخة جديدة لعام 2021 من طراز ديسكفري للمنافسة في فئات سيارات SUV الفارهة.

وقدم موقع "كار آند درايفر" المختص بأخبار السيارات عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شملت قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات للبيع وأبرز كمالياته والجديد في نسخة 2021.

الجديد بنسخة 2021



أجرت لاند روفر تحسينات لطراز ديسكفري بنسخته الجديد، شملت منحه خيارين جديدين من المحركات، الأول بقوة 296 حصانا والثاني بقوة 355 حصاناز

كما دعمت الشركة منظومة الطراز التقنية بشاشة معلومات عملاقة بقياس يصل إلى 12.3 بوصة.





الأسعار

ويتوفر من طراز ديسكفري 3 فئات للبيع، الافتتاحية باسم S وتتوفر بتكلفة 55,250 ألف دولار، تليها R-Dynamic بتكلفة 57,750 ألف دولار، وأعلى فئة من الطراز هي فئة HSE بتكلفة 70,250 ألف دولار.

المحرك

كافة فئات ديسكفري تطرح بنظام دفع خلفي، وخيارين من المحركات، الأول بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 296 حصانا، والثاني بسعة 3 لترات ينتج قوة 355 حصانا.





التقنيات

أكثر ما يميز طراز ديسكفري 2021، ما يتمتع به من منظومة تقنية متطورة، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس يبدأ من 11.4 بوصة ويصل حتى 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة Pivi Pro، وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالانترنت، ووصلات USB، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، وتشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل مع أنظمة استشعار لرصد الأرصفة، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات، عبر ضبط السرعة.