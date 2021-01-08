“حصاد داكار” ساينز ينتصر في المرحلة السادسة المُعدلة والعطية يقترب من المتصدر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استطاع الإسباني كارلوس ساينز الأب الفوز بالمرحلة السادسة من نسخة هذا العام من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة، في الوقت الذي قلّص فيه ناصر العطيّة الفارق مع ستيفان بيترانسيل متصدّر الترتيب العام ببضع ثوانٍ مع التوجّه ليوم الراحة، وعرفت المرحلة السادسة الرابطة بين القُسيمة وحائل بعض التغييرات قبل بداية مجريات اليوم.

الجدير بالذكر، أنه تمّ تقصير مسافتها بـ 100 كلم وتأجيل بدايتها بساعة ونصف وذلك “استجابة للعدد المرتفع من المتسابقين الذين واجهوا مصاعب في مرحلة الخميس” وفق إدارة الرالي. نتيجة لذلك تقلّص طول المرحلة من 448 كلم إلى 348، وكان هذا يوم الضغط بالنسبة لساينز في ظلّ سعيه لتعويض تأخّره في المراحل الثلاثة السابقة بسبب أخطاء الملاحة.

يًذكر أن الإسباني كان الإسباني الأسرع في جميع نقاط التدقيق، بينما كان البطل المحليّ يزيد الراجحي يسير في خطاه وكان أقرب ملاحقيه في جميع أقسام المرحلة تقريبًا، وفي الأثناء كانت معركة أخذٍ ورد تجري بين متصدّرَي الترتيب العام ستيفان بيترانسيل وناصر العطيّة، ففي حين أنّهما كانا أبطأ من ساينز والراجحي، فإنّ الفارق بينهما كان يتقلّب تباعًا، بالرغم من أنّه كان دائمًا في صالح الفرنسيّ المخضرم.

كما أكمل ساينز المرحلة بتوقيت وقدره 3 ساعات و38 دقيقة و27 ثانية، وتقدّم الإسباني بفارق 4 دقائق و3 ثوانٍ عن أقرب ملاحقيه البطل المحليّ الراجحي الذي قدّم أداءً قويًا بعد مشاكل المرحلتَين السابقتين، وبعد تأخّره خلف بيترانسيل طوال أغلب مسافة المرحلة، عاد العطيّة ليُعوّض في الأقسام الأخيرة ويحلّ ثالثًا في المرحلة أمام بيترانسيل بفارق 18 ثانية، ما يعني حفاظ الأخير على صدارة الترتيب العام بالتوجّه إلى يوم الراحة المستحق.

وفي الختام، ذهب المركز الخامس إلى البولندي ياكوب بريجنسكيالذي تقدّم على الجنوب أفريقي براين باراغواناث، أمّا الإسباني ناني روما فقد حلّ سابعًا لصالح فريق البحرين رايد اكستريم متفوّقًا على الفائز بمرحلة الأمس جينيل دي فيلييرز، وأكمل الفرنسي سيريل ديبريه والروسي فلاديمير فاسيلييف ترتيب العشرة الأوائل في هذه المرحلة، وشهد اليوم خسارة الفرنسي سيباستيان لوب للكثير من الوقت بعد انكسار ذراع نظام التعليق على سيارته.

وهاكم الترتيب إثر المرحلة السادسة: