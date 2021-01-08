“حصاد داكار” برايس يتربع على صدارة الترتيب العام وباريدا يحرز الفوز في المرحلة السادسة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استطاع برايس أن يتربع على الترتيب العام لفئة الدراجات في رالي داكار السعودية 2021، في حين أحرز جوان باريدا فوزه الثالث في المرحلة الثالثة من السباق، في حين تمّ حذف 100 كيلومتر من طول المرحلة بسبب بعض المشاكل التي واجهت الدراجين يوم الأمس.

يُذكر أن برايس انطلق ثالثاً على المسار، إلا أنه تمكن من تصدر المرحلة بالوصول إلى الكيلومتر الـ 158، ويتجاوز مؤقتاً منافسه باريدا، لكن الأسترالي خسر وقتاً في القسم الأخير للمرحلة، كما واجه باريدا تحدياً من قبل روس برانش دراج ياماها ودراج كاي تي ام آخر، دانيال ساندرز، قبل أن يحرز فوزه رقم 27 بإحدى المراحل في داكار بفارق لم يتجاوز 13 ثانية.

من جانبه، انطلق ريكي برابيك حامل اللقب قدم بوتيرة قوية خلال الأيام الأخيرة، وأنهى بالمركز الرابع مع هوندا، بالرغم من تراجعه ثلاث دقائق لاحقاً بسبب خطأ ملاحي، ليتراجع برايس في نهاية المطاف إلى المركز السابع، وبفارق 3 دقائق و54 ثانية عن باريدا، خلف ماتياس والكر وأدريان فان بيفرين.

لكن الأسترالي الذي دخل المرحلة بالمركز الرابع الإجمالي، وجد نفسه في الصدارة مع الوصول إلى يوم الراحة، وجاء كيفن بينافيديس خلف برايس بفارق دقيقتين و16 ثانية، بعد أن تراجع عشر دقائق تقريباً لصالح زميله باريدا، مع افتتاح المسار، في حين حافظ خوسيه إغناسيو كارينخو، على مركزه الثالث الإجمالي، بفارق ثلاث دقائق عن الصدارة، وأمام خافيير دي سولتريه.

وفي الختام، استطاع باريدا أن يتقدم مركزين إلى السابع الإجمالي، خلف سام ساندرلاند، لكنه ما زال بفارق ست دقائق و25 ثانية عن الصدارة، وما زال برابيك خلف المتصدر بفارق 19 دقيقة و56 ثانية مع التوجه إلى الأسبوع الثاني للرالي.

وهاكم الترتيب بعد المرحلة السادسة: