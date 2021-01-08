هيونداي قد تصنع سيارة أبل الجديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نعلم في الغالب أن أبل مستمرة في تطوير سيارتها الكهربائية الذاتية الغامضة بعد تقارير تجهيز الموردين في تايوان للقطع اللازمة لإنتاج السيارة، مع توقعات بالكشف عن نسخة اختبارية لها لاحقاً هذا العام، ربما في سبتمبر.

والآن أشارت تقارير كورية إلى أن هيونداي قد تساعد أبل على إنتاج سيارتها الجديدة، وأن الطرفين في مفاوضات جارية حالياً حول المشروع المشترك.

وقد أكدت هيونداي رسمياً شائعات دخولها في مفاوضات مع أبل حول شراكة محتملة لتطوير السيارات الكهربائية، لتقفز أسهم الشركة بـ 19% بعد الإعلان.

التقرير الكوري أيضاً وضح أن التعاون المحتمل لن يقتصر على سيارة أبل، بل سيشمل أيضاً تطوير البطاريات الكهربائية، وإن رفضت هيونداي التعليق على هذه الجزئية من التقرير.

ويُذكر أن الموديل الإنتاجي النهائي لسيارة أبل قد يتأخر لخمسة أعوام على الأقل قبل وصوله للأسواق، مع استعانة أبل بمهندسين سابقين لبي ام دبليو وتيسلا ضمن آخرين.