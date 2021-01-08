أول ظهور لجيلي بوروي 2021 فيس ليفت

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت خارجية جيلي بوروي 2021 فيس ليفت في أول صور على الإنترنت بشبك أمامي جديد ومصد أمامي محدث وجنوط سوداء جديدة وزخرفات سوداء مصقولة في مختلف أنحاء الخارجية.

من المتوقع إجراء بعض التحديثات الأخرى للمقصورة والتقنيات.. ولا توجد تأكيدات بعد حيال المحركات، مع العلم أن بوروي الحالية تتوفر بعدة محركات تشمل 1.8 لتر تيربو 4 سلندر وآخر V6 سعة 3.5 لتر وثالث 2.4 لتر.

ويُذكر أنه في منتصف 2018، أطلقت جيلي نسخ هجينة لبوروي بمحركات 1.5 لتر هايبرد مخففة وبالقابس، والتي تم تطويرها بالتعاون مع فولفو.

ومن أهم مزايا بوروي الأخرى هي شاشة LCD قياس 12.3 إنش للوحة العدادات وأخرى لمسية 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية وتقنية اتصال 4G ونظام التعرف الذكي على الأصوات ونظام ملاحة متطور ونظام سمعي Harman Kardon بـ 14 مكبر صوت.