سيارة أبل الجديدة تنعش سهم هيونداي.. شراكة سرية أم وهمية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز سعر سهم شركة هيونداي بأكثر من 20% بعد أن ارتبط اسمها بمشروع السيارة الكهربائية الجديدة التي تعتزم أبل إطلاقها.

وأثارت شركة هيونداي الارتباك بشأن الدخول في شراكة محتملة مع شركة أبل بهدف إنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة، ولم يعد معروفا ما إذا كانت هذه الشراكة سرية أم وهمية.



سحب إعلان الشراكة

وقالت هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات إنها في "مرحلة مبكرة" من المباحثات مع الشركة المصنعة للهواتف المحمولة آيفون بشأن شراكة محتملة لإنتاج سيارات كهربائية.

لكنها بعد ساعات تراجعت عن مسعاها، قائلة إنها أجرت مباحثات مع عدد من الشركاء المحتملين بدون ذكر اسم شركة أبل.

وبمكن أن يعزي حذف اسم أبل لسببين، إما أن الشراكة لم تعد محتملة أو أن الطرف الأمريكي يرغب في السرية.

وتُعرف شركة أبل الأمريكية بالتزام السرية عندما يتعلق الأمر بمنتجات وشراكات جديدة.

سيارة أبل الجديدة

وفي الشهر الماضي، ظهرت أنباء تفيد بأن شركة أبل تمضي قدما لتطوير تكنولوجيا سيارات ذاتية القيادة مع تحديد عام 2024 لإطلاق سياراتها الجديدة.

ويشهد سوق السيارات الكهربائية حاليا منافسة بشكل متزايد، بحيث أن شركات من قبيل شركة تسلا تستأثر بعناوين الأخبار علما بأن قيمتها السوقية ارتفعت بسرعة.

ويُذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، هو أغنى رجل في العالم إذ أزاح جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون من على عرش أغنى رجل في العالم.

ويقول خبراء إن السيارة الإلكترونية التي ستنتجها شركة أبل تحتاج إلى 5 سنوات على الأقل قبل اكتمالها.

ويقولون إن عمليات التأخير بسبب فيروس كورونا قد تؤجل إطلاقها حتى عام 2025 أو أكثر من ذلك.

سيارة هيونداي الطائرة

وتسعى شركة هيونداي جاهدة لتبني التكنولوجيات الجديدة مثل السيارات الكهربائية، والسيارات ذاتية القيادة، والسيارات الطائرة.

وفي الشهر الماضي، استحوذت شركة هيونداي على حصة معتبرة في شركة " بوسطن ديناميكس" لصناعة الروبوتات وتُقدر قيمتها بـ 1.1 مليار دولار.

كما دخلت الشركة أيضا في مشروع مشترك للقيادة الذاتية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي مع شركة أبتيف المتخصصة في توريد غيار السيارات.