جيب جلاديتور.. محرك جديد في نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفظ طراز جيب جلاديتور بمكانة متميزة بين سيارات الدفع الرباعي، التي تصنف أيضا ضمن الشاحنات صغيرة الحجم ذات العزم القوي.

ولمنافسة موديلات مثل شاحنة شيفروليه كولورادو، و GMC كانيون، قدمت شركة جيب نسخة جديدة لعام 2021 بقدرات استثنائية.

واستعرض موقع "كار آند درايفر"، المختص بأخبار السيارات، أبرز مواصفات وقدرات نسخة 2021 الجديدة من الطراز، بالكشف عن قوة محركه وما يتوفر منه من فئات للبيع بالأسواق.



الجديد بنسخة 2021

تضيف ماركة جيب تحديثات للنسخة الجديدة من طراز جلاديتور، أبرزها، محرك يعمل بالديزل، يضاف للخيارات المطروحة من محركات الطراز، يأتي بسعة 3 لترات، وينتج قوة 260 حصانا مع عزم دوران 442 لفة/قدم.

الأسعار

ويتوفر من طراز جلاديتور 10 فئات، الافتتاحية باسم SPORT وبتكلفة 35,060 ألف دولار، والفئة الخاصة المطروحة بمناسبة مرور 80 عاما على طرح الطراز تتوفر بتكلفة 43,255 ألف دولار.

أما أعلى فئة تطرح من طراز جييب هي North Edition بتكلفة تبدأ من 48 ألف دولار.





المحرك

وتطرح نسخة 2021 من طراز جلاديتور بخيارين فيما يخص المحرك، الأول محرك فئة V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 285 حصانا وعزم دوران 260 لفة/قدم، والمحرك الثاني فئة V6 سعة 3 لترات وينتج قوة 260 حصانا، ومعدل دوران 442 لفة/قدم.





التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بحجم يتراوح بين 7 و 8.4 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام صوتي ستيريو، ووصلات USB.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز جييب جلاديتور 2021، بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق به، وأبرزها نظام التنبؤ بالصدمات، ونظام لضبط السرعة ونظام كاميرات خلفية ونظام استشعار خلفي للمساعدة عند ركن السيارة.