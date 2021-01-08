تويوتا لاندكروزر 2022 الجيل الجديد يظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهر الجيل القادم لتويوتا لاندكروزر 2022 في تصميم تخيلي جديد بناء على عدد من الصور التجسسية الأخيرة للموديل، والمتوقع تدشينه في أبريل وانطلاقه في الأسواق العالمية في نهاية 2021.

وقد أشارت تقارير أخيرة إلى انطلاق لاندكروزر الجديدة بعدد من محركات V6.. أولها محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لتر، وإذا كنت ترغب في المزيد من الطاقة والكفاءة، فستتوفر نسخة هجينة من هذا المحرك، كما ستحصل بعض الأسواق على محرك V6 سعة 3.3 لتر ديزل.

ولن تختلف لاندكروزر الجديدة كثيراً في الحجم عن الجيل الحالي، وهو ما تشير له الشائعات حول أن الجيل القادم سيستند إلى نفس المنصة الحالية.

كما تشير التقارير إلى تخطيط تويوتا لجعل لاندكروزر أكثر قوة وكفاءة في التعامل مع التضاريس الوعرة على حساب الفخامة، ما قد يؤدي لخفض سعرها.