تعرف على تقنيات جمس يوكن 2021 GMC Yukon

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت جمس يوكن 2021 الجديدة كلياً في المملكة العربية السعودية عند الوكلاء الجميح والتوكيلات العالمية للسيارات الوكلاء الرسميين للعلامة الأمريكية في المملكة، وهاكم أبرز تقنياتها مُرتبة في نقاط كالتالي:

نظام معلومات ترفيهي بريميوم بشاشة 10.2 إنش يد عم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو

لوحة عدادات رقمية 8 إنش

نظام سمعي بـ 9 مكبرات صوت أو نظام سمعي بـ 14 مكبر صوت خاص لفئة دينالي

نظام وسائط المقاعد الخلفية الجديد كلياً شاشتين ملونتين قياس 12.6 إنش تعملان باللمس مع ميزة مشاركة المحتوى وإمكانية إمالتهما

بروجكتر يعرض معلومات السيارة على الزجاج الأمامي

نظام مكيف متعدد المناطق

خاصية الدخول الذكي بالأربعة أبواب

مقاعد كهربائية بـ 8 وضعيات، مع ذاكرتين لتخزين وضعية المقعد

شحن لاسلكي

منافذ شحن

ميزة الفتح والتشغيل بدون مفتاح مع نظام فتح الأبواب عن بعد

نظام تعليق هوائي متكيف

قفل تفاضلي إلكتروني

إضاءة LED للمصابيح الأمامية والخلفية وإشارات الانعطاف

رؤية محيطية HD بكا ميرات 360 درجة

مثبت سرعة يُمكن التحكم به من المقود

7 وسائد هوائية

حساسات أمامية وخلفية

كاميرا رؤية خلفية عالية الدقة

نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي

نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف

نظام الإنذار الخلفي والأمامي للمساعدة على ركن المركبة

نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ

نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه من المناطق الجانبية العمياء

نظام مراقبة المسافة الأمامية

نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار

المحركات:

محرك 5.3 لتر 8 سلندر بقوة 355 حصان وعزم 519 نيوتن متر.

محرك 6.2 لتر 8 سلندر بقوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن متر يتصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات باستهلاك وقود 9.8 كيلومتر لكل لتر لفئة دينالي.

وفي الختام، بالنسبة للأسعار، فتتوفر جمس يوكن 2021 الجديدة كلياً بأربعة فئات بالأسعار التالية:

يوكن SLE بسعر يبدأ من 218,900 ريال

يوكن SLT بسعر يبدأ من 233,500 ريال

يوكن AT4 بسعر يبدأ من 280,800 ريال

يوكن دينالي بسعر يبدأ من 316,000 ريال

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin