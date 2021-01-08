صراع الـsuv.. من الأفضل مازدا CX-9 أم كيا "سورينتو"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 منافسة قوية بين موديلات الـ SUV كبيرة الحجم ومن ضمنها النسخ الجديدة، من طراز كيا سورينتو، وطراز مازدا CX-9.

وقام موقع "كار أند درايفر" بوضع الطرازين في مقارنة تبرز المواصفات، وأبرز القدرات، من حيث قوة المحرك والتكلفة الرسمية والتقنيات. لكل سيارة منهما.

الأسعار



طراز كيا "سورينتو"، تتوفر منه 5 فئات، الافتتاحية L وتطرح بسعر 28 ألف دولار، وأعلى فئة تطرح من الطراز هي فئة SX، وتتوفر بسعر 41,500 ألف دولار.

وعلى الجانب الآخر، يتوفر من طراز مازدا CX-9، 5 فئات للبيع أيضا، الافتتاحية باسم سبورت، بتكلفة 35,060 ألف دولار، وأعلى فئة باسم "سيجنتشر"، بتكلفة 47,705 ألف دولار.





المحرك

ضمن هذه الخانة قارن الموقع بين قدرات محركات الطرازين، وبدأ بطراز سورينتو، الذي يتوفر منه خيارين فيما يخص المحرك، الأول محرك بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 191 حصانا، والخيار الثاني بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 281 حصانا.

في حين يتوفر طراز مازدا، بمحرك وحيد يتوفر لكافة فئات، هو محرك توربيني ذو 4 إسطوانا، فئة v6، بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 250 حصانا.





التقنيات

قارن الموقع بعد ذلك، بين القدرات التقنية للطرازين، وذكر أن طراز سورينتو، يطرح بنظام تقني يشمل شاشة عرض بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 8.0 و10.3 بوصة، بالإضافة لنظام صوتي مكون من 12 سماعة مكبرة من ماركة Bose الفخمة.

أما طراز مازدا فيطرح بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وخاصية اتصال بالهواتف عبر بلوتوث.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بين الطرازين، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لهما، وبدأ بطراز سورينتو، الذي يحظى بمنظومة أمن تشمل التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل، بخلاف نظام الحفاظ على المسار مع كاميرات خلفية لرصد الحركة.

في حين يطرح طراز مازدا بمنظومة أمن تشمل، نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام لضبط السرعة.