الصين غاضبة من "الزيارة الجنونية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حضت بكين واشنطن على التوقف عن وضع صعوبات جديدة أمام علاقاتيهما على خلفية زيارة مرتقبة للسفيرة الأمريكية إلى تايوان.

جاء ذلك في بيان صادر عن البعثة الصينيّة لدى الأمم المتّحدة ردا على الإعلان البعثة الأمريكيّة لدى الأمم المتّحدة في بيان أن السفيرة كيلي كرافت ستقوم بزيارة إلى تايبيه في الفترة من 13 إلى 15 يناير/كانون الثاني.

وقال البيان صادر عن البعثة الصينيّة لدى الأمم المتّحدة إنّ "الولايات المتّحدة ستدفع باهظاً ثمن تحركها الخاطئ" هذا، مضيفاً أن "الصين تحضّ الولايات المتّحدة على وقف استفزازاتها الجنونية".

وأشار بيان البعثة الصينيّة إلى أنّ بكين "تُعارض بشدّة" هذه الزيارة وتُطالب واشنطن "بالتوقّف عن المضيّ قدماً في المسار الخطأ"، مشدّداً على أنّ الصين واحدة وتايوان ليست سوى مقاطعة منها.

وقالت البعثة الأمريكيّة لدى الأمم المتّحدة في بيان إنّ السفيرة الأمريكيّة ستُجري خلال زيارتها محادثات مع مسؤولين تايوانيين وأعضاء في السلك الدبلوماسي.

وبحسب البيان، ستُدافع كرافت عن وجود تايوان في "الفضاء الدولي" وستلقي خطابًا في 14 يناير/كانون الثاني في معهد الدبلوماسية والشؤون الدولية "حول المساهمات اللافتة (لتايوان في خدمة) المجتمع الدولي وأهمية المشاركة الهادفة والواسعة لتايوان في المنظّمات الدوليّة".

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسميّة الصينيّة (شينخوا) انتقدت في بيان سابق نية السفيرة الأمريكيّة زيارة تايوان في الأيّام المقبلة، معتبرةً أنّ هذه الزيارة تنتهك سيادة الصين.

والعام الماضي جرت ثلاث زيارات لمسؤولين أمريكيين كبار، بينهم وزير الصحة اليكس عازار، أعلى مسؤول حكومي يزور تايوان.