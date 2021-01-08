لوسيد موتورز قد تبني مصنعاً جديداً في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير إلى تخطيط شركة لوسيد موتورز لبناء مصنع جديد في السعودية، ربما في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب جدة بدعم مالي جديد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي استثمر بالفعل أكثر من مليار دولار – 3.75 مليار ريال في العلامة الكهربائية الأمريكية.

بلومبرج من طرفها أشارت إلى احتمالية أخرى لبناء المصنع في مدينة نيوم الجديدة التي يتم تطويرها حالياً في شمال غرب المملكة، وتهدف السعودية لأن تكون مركزاً رئيسياً في الشرق الأوسط لتصنيع السيارات الكهربائية.

ويُذكر أن لوسيد أكملت مؤخراً المرحلة الأولى من بناء مصنعها الأمريكي في ولاية أريزونا لإنتاج 30,000 سيارة سنوياً، مع اكتمال المراحل الثلاثة الأخرى من البناء بحلول 2028 لرفع الإنتاج السنوي إلى 400,000 سيارة.