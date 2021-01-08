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المرور يوضح ضوابط الالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جددت الإدارة العامة للمرور السعودي التذكير عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بضوابط الالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء.

 

وأوضح المرور أن هناك 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، كالآتي:

  1. يجب التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين؛ للتأكد من خلو التقاطع من السيارات وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.
  2. إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله، أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.
  3. يجب التقيّد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.
  4. إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والسيارة على طريق الخدمة، مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.
  5. عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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