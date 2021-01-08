المرور يوضح ضوابط الالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جددت الإدارة العامة للمرور السعودي التذكير عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بضوابط الالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء.
وأوضح المرور أن هناك 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، كالآتي:
- يجب التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين؛ للتأكد من خلو التقاطع من السيارات وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.
- إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله، أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.
- يجب التقيّد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.
- إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والسيارة على طريق الخدمة، مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.
- عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.