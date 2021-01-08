المرور يوضح ضوابط الالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جددت الإدارة العامة للمرور السعودي التذكير عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بضوابط الالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء.

وأوضح المرور أن هناك 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، كالآتي: