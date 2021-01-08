منافسة "2021" بين "هيونداي سنتافي" و"هوندا باسبورت".. من يحسمها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، تشهد عام 2021 منافسة قوية بين مجموعة كبيرة من السيارات، من أبرزها طراز هيونداي سنتافي، و هوندا باسبورت.

ووضع موقع "كار أند درايفير" الطرازين في مقارنة تبرز سماتهما، وأبرز مواصفاتهما، من حيث التكلفة وقوة المحرك وأبرز الكماليات.



الأسعار

بدأ الموقع المقارنة بالأسعار التي يطرح بها الطرازين، وفيما يخص طراز هيونداي سنتافي بنسخته لعام 2021، فيطرح منه أربعة فئات بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم SE، تتوفر بسعر يبدأ من 27 ألف دولار، وأعلى فئة منه هي فئة Calligraphy الأعلى تتوفر بسعر يبدأ من 41 ألف دولار.

و طراز هوندا "باسبورت"، يتوفر منه أيضا 4 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم SPORT تتوفر بسعر 33 ألفا و710 دولارات، وأعلى فئة هي Elite بسعر 45 ألفا و100 دولار.





المحرك

قارن الموقع ضمن هذه الخانة بين قدرات محركات الطرازين، وبدأ بطراز هيونداي، الذي بأكثر من محرك بنسخته لعام 2021، الخيار الأول ، هو محرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 191 حصان، والمحرك الثاني بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 277 حصان.

و يتوفر الطراز "سنتا في" أيضا بمحرك كهربائي هجين بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة إجمالية تصل لـ225 حصان، بنظام دفع خلفي.

في حين يطرح طراز هوندا باسبورت، بمحرك فئة V6 ينتج قوة 280 حصانا بسعة 3.5 لتر، ومعدل دوران 262 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6 ثوان.





التقنيات

قارن الموقع بعد ذلك بين القدرات التقنية للطرازين، وبدأ بطراز هيونداي، الذي يتمتع بشاشة معلومات بقياس يتراوح ما بين 8.0 بوصة و 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي مكون من 12 سماعة مكبرة، تنتج قوة تصل لـ630 وات.

في حين يطرح طراز هوندا باسبور بمنظومة تقنية تشمل، شاشة معلومات أكثر بقياس 8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر النظام الصوتي الذي يعمل بسماعات بقوة 115 وات، بنظام إنترنت لاسلكي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية بالطرازين، وذكر أن هيونداي سنتا في، يتوفر بنظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام مكابح ذاتية التفعيل، بالإضافة لنظام إيقاف وتشغيل سريع للسيارة، ونظام آخر للحفاظ على المسار.

في حين يطرح طراز هوندا باسبورت، بأنظمة أمن مساعدة للسائق، أبرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام الحفاظ على المسار ونظام ضبط السرعة.