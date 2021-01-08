بالصور.. شاهد جيب جراند شيروكي L الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية "جيب"، عن الموديل الجديد من سيارتها جراند شيروكي L موديل 2021.

وزودت صانعة السيارات الأمريكية الموديل الجديد من سيارتها بـ 3 صفوف من المقاعد وجاء التصميم الخارجي بتعديل طفيف عن النسخة السابقة، حيث باتت الواجهة الأمامية للسيارة أقرب للسيارة جراند واجونير الاختبارية، مع مصابيح أمامية رفيعة وأفقية، وشبك يتكون من سبعة قوائم، بالإضافة إلى مصابيح نهارية ليد في الفئات العُليا، ومن الجانب، تبدو السيارة أطول بالتأكيد، حيث يبلغ طول قاعدة العجلات 3,091 مم، ما يعني أن طول السيارة يبلغ 5,204 مم، وفي الخلف، تحصل على مصابيح خلفية رفيعة.

تختلف المقصورة الداخلية لجراند شيروكي L بشكل كبير عن جراند شيروكي القياسية، حيث زودت بلوحة تحكم جديدة تضم شاشة لمسية مقاس 8.4 بوصة، أو شاشة لمسية اختيارية مقاس 10.1 بوصة، مع أحدث نظام ترفيهي UConnect 5 من الصانع الأمريكي، والذي يدعم آبل كاربلاي

لاسلكياً، وأندرويد أوتو، مع أجهزة قياس رقمية مقاس 10.3 بوصة قابلة للتعديل، ونظام رؤية ليلية.

وبفضل تمديد قاعدة العجلات، وإضافة صف ثالث من المقاعد، فقد أصبحت مساحة التخزين خلف الصف الثالث 484 لتر، والتي تقفز إلى 1,328 لتر عند طي الصف الثالث بشكل مسطح، وبطي الصف الثاني أيضاً بشكل مسطح، تُصبح مساحة التخزين 2,395 لتر.

تتوفر السيارة بعدة خيارات، الأساسي هو محرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر يولد قوة 290 حصان و348 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما تتوفر بمحرك هيمي V8 سعة 5.7 لتر يولد قوة 357 حصان و529 نيوتن.متر من عزم الدوران، وبغض النظر عن المحرك الذي يختاره العملاء، فتتوفر السيارة قياسياً بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ونظام دفع ثُنائي قياسي، بينما الدفع الكُلي يتوفر بشكل

اختياري.

كما تتميز السيارة قياسياً بنظام تعليق هوائي متكيف Quadra-Lift والذي يوفر في الوضع القياسي خلوص أرضي يبلغ 211 مم، وعند تمكين إعداد Off-Road 1، يزيد هذا الارتفاع بمقدار 41 مم، ثم يقفز بمقدار 61 مم في إعداد Off-Road 2، وهُناك أيضاً إعداد Aero والذي يخفض الارتفاع بمقدار 20 مم مقارنة بالإعداد القياسي.

تقدم جيب النسخة الجديدة من جراند شيروكي بأربعة فئات، الأساسية هي Laredo مع عجلة قيادة ملفوفة بالجلود قابلة للتعديل يدوياً، ونظام صوتي بست مكبرات، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 8.4 بوصة، وجنوط مقاس 18 بوصة.

تأتي فئة ليمتد، والتي تأتي بتنجيد جلدي، ومقعد سائق مدفأ يُمكن تعديله كهربائياً بثمان اتجاهات، ومقاعد صف ثاني مدفأة، ونظام صوتي ألباين بتسعة مكبرات صوت، ومصابيح ضباب، وجنوط اختيارية مقاس 20 بوصة.

بعد ذلك تأتي فئة أوفرلاند، والتي تحصل على جنوط 20 بوصة بشكل قياسي، وترس تفاضلي خلفي محدود الانزلاق، وناقل حركة بسرعتين، وذلك لتقديم أفضل أداء على الطرق الوعرة.

أما فئة ساميت فهي الأكثر فخامة، وتتضمن مقاعد أمامية مبردة مزودة بذاكرة وتدليك، ونظام صوتي McIntosh بـ 19 مكبر صوت، ونظام Active Driving Assist، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 10.1 بوصة.