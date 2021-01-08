ارتفاع أسعار جميع فئات "كودياك" ماعدا الفئة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة التشيكية خلال شهر يناير.

ووفقاً للقائمة السعرية الخاصة بسكودا كودياك فإن أسعار الفئات من الثانية إلى السابعة قد شهدت ارتفاعات سعرية فيما استقرت أسعار الفئة الأولى

بدون أي زيادات عند 555 ألف جنيه.

وبلغت قيمة الزيادة التي أعلن عنها وكيل سكودا 5000 جنيه، حيث ارتفعت أسعار الفئة الثانية من595 ألف جنيه ، إلى 600 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فارتفعت

من 675 ألف جنيه، إلى 680 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة فارتفعت من715 ألف جنيه، إلى 720 ألف جنيه.

كما ارتفعت أسعار الفئة الخامسة من 755 ألف جنيه، إلى 760 ألف جنيه، فيما ارتفعت الفئة السادسة من 765 ألف جنيه، إلى 770 ألف جنيه.

وجاءت أعلى فئة من السيارة 2.0 SPORTLINE 860 ألف جنيه، إلى 865 ألف جنيه.