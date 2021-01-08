زيادات تصل إلى 10 ألف جنيه على أول فئتين من "سوبيرب" 2021

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة التشيكية خلال شهر يناير.

وشهدت القائمة ارتفاعاً في أسعار بعض فئات السيارة سكودا سوبيرب موديل 2021، التي تتوافر في السوق المحلية بـ 4 فئات من

التجهيزات.

وتصل الزيادة الجديدة على سكودا سوبيرب إلى 10 آلاف جنيه، حيث ارتفعت الفئة الأولى بمقدار 10 آلاف جنيه، والفئة الثانية 5 آلاف جنيه، فيما استقرت أسعار الفئتين الثالثة والرابعة بدون أي زيادات.

ووفقاً للقائمة السعرية ارتفعت أسعار الفئة الأولى من "سوبيرب"، لتصبح 505 آلاف جنيه، بدلاً من 495 ألف جنيه، بمقدار 10 آلاف جنيه.

أما الفئة الثانية من السيارة فارتفعت من 565 ألف جنيه، لتصبح 570 ألف جنيه بمقدار ارتفاع 5 آلاف جنيه.

فيما استقرت أسعار الفئتين الثالثة والرابعة على التوالي عند 630 ألف جنيه، و830 ألف جنيه بدون أي زيادات.