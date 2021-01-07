جراند شيروكي SRT طراز خارق من جيب لعام 2021.. إليك المواصفات والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة جيب عن طرح نسخة لعام 2021 جديدة من فئة SRT عالية الأداء التابعة لطراز جراند شيروكي الخارق ضمن فئات SUV.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات هذه النسخة الجديدة من فئة جراند شيروكي SRT، شمل الكشف عن قوة محركه، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.





الأسعار

يطرح من طراز جراند شيروكي SRT فئة وحيدة للبيع بالأسواق، بتكلفة تصل لـ70,660 ألف دولار.

المحرك

ويعمل الطراز بمحرك خارق موديل Hemi V8، بسعة 6.4 لتر ينتج قوة 475 حصان مع عزم دوران 470 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.4 ثانية، يعزز من أدائه إطارات بقياس 20 بوصة.





التقنيات

وضمن الكماليات، استعرض موقع "كار أند درايفر"، القدرات التقنية لطراز جييب جراند شيروكي SRT، والتي تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.4 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر بالطراز نظام راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام ترفيهي بشاشات صغيرة تبث صورة بجودة Blu-Ray مع توفر نظام صوتي متميز من ماركة Harman Kardon مكون من 19 سماعة مكبرة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز جراند شيروكي SRT لعام 2021، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، التي توفر قيادة أكثر أمانا للسائق، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، وكل من نظام الحفاظ على المسار، ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار.

كما تتضمن الأنظمة كاميرات خلفية مزودة بأجهزة استشعار لرصد الحركة، ورصد المنطقة العمياء التي يعجز السائق عن رؤيتها، وتنبيه السائق عن الرجوع بالسيارة من أي مركبات على مقربة وفي حالة اعتراض المارة لطريق السيارة عند قيادتها للخلف.