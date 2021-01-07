بي إم دبليو تطلق نسخة حديثة من طراز M4.. فائقة الأداء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعزز ماركة بي إم دبليو من أسطولها للسيارات المتميزة لعام 2021، بطرحها لنسخة حديثة للعام من طراز M4 عالي الأداء.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الجديدة من طراز بي إم دبليو M4، كشف من خلالها عن قوة محركه، والفئات التي تتوفر منه للبيع وأبرز كمالياته.





الجديد بنسخة 2021

قال الموقع إن نسخة العام الجديد من طراز M4، هي نسخة جديدة كليا بكافة مواصفاتها، وشهدت تحديثات على مستوى المحرك والتصميم الخارجي والقدرات التقنية.

الأسعار

يتوفر من طراز M4 2021 فئتان للبيع، الفئة الافتتاحية هي فئة M4 coupe بتكلفة 72,795 ألف دولار، والفئة الأعلى هي فئة M4 Competition Coupe بتكلفة 75,695 ألف دولار.





المحرك

ويعمل طراز M4 بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 437 حصان وعزم دوران 406 لفة/قدم، والفئة الأعلى من الطراز تعمل بمحرك ينتج قوة 503 حصان، بعزم دوران 479 لفة/قدم.

التقنيات

ويطرح الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي من ماركة Harman Kardon، وخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، مع توفر خاصية التحكم في أنظمة السيارة عبر الأوامر الصوتية، وأزرار تحكم بمقود القيادة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، والتي توفر قيادة أكثر أمانا، وتشمل كل من نظام، كاميرات خلفية لرصد المناطق العمياء التي يعجز السائق عن رصدها، وتتمتع بأجهزة استشعار لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار وللتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.