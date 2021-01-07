إيلون ماسك يتفوق على جيف بيزوس ويُصبح أغنى رجل في العالم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لبلومبيرج، فقد تفوق إيلون ماسك على مؤسس أمازون جيف بيزوس ليحصد لقب أغنى رجل في العالم، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في سعر أسهم تيسلا بنسبة 6% اليوم الخميس، لترتفع ثروة ماسك بقيمة 10 مليار دولار (37.5 مليار ريال) لتُصبح إجمالاً 191 مليار دولار (716.25 مليار ريال)، مقارنة بـ 187 مليار دولار (701.25 مليار ريال) لجيف بيزوس.

يُذكر أن إيلون ماسك هو المساهم الرئيسي والرئيس التنفيذي لشركة سبيس اكس أيضاً، لكنها مملوكة ملكية خاصة، لذا فإن قيمتها لا ترتفع بقدر قيمة تيسلا، في حين زادت حصة بيزوس في أسهم أمازون بـ 75 مليار دولار (281.25 مليار ريال) في عام 2020، لتصل إلى 173.3 مليار دولار (649.9 مليار ريال) بفضل زيادة عمليات الشراء عبر المتجر الإلكتروني في ظل جائحة كورونا.

لكن هذه الزيادة لا تُقارن بما حققه ماسك، حيث زادت قيمة أسهمه البالغ عددها 170 مليون في تيسلا بمقدار 106 مليار دولار (397.5 مليار ريال) خلال عام 2020، حيث ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 743% خلال العام، في حين زادت قيمة خيارات الأسهم التي احتفظ بها في بداية العام بمقدار 14.2 مليار دولار (53.25 مليار ريال)، كما بلغت قيمة الخيارات الجديدة التي حصل عليها خلال العام كجزء من حزمة رواتبه إلى 21.5 مليار دولار (80.6 مليار ريال) بنهاية العام.

يُذكر أن تيسلا استهلت العام الجديد بارتفاع بقيمة أكثر من 90 دولار (337.5 ريال) للسهم أي 13% منذ بداية العام، بما في ذلك اليوم الخميس، ومن المقرر أن يحصل ماسك على خيارات شراء 16.9 مليون سهم أخرى من تيسلا في وقت مبكر من هذا العام، والتي تبلغ قيمتها 12.3 مليار دولار (46.1 مليار ريال) بالقيمة الحالية للأسهم، بعد الأخذ في الاعتبار سعر الممارسة.