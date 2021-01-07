جوجل ستتوقف عن استخدام تعبير “القيادة الذاتية” لعدم دقته

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قررت شركة Waymo التابعة لجوجل وقف استخدام تعبير “القيادة الذاتية Self Driving” للتقنيات التي تعمل عليها حالياً لكونها غير دقيقة برأيها.

بعض الشركات، خاصة تيسلا، تستخدم تعبير “القيادة الذاتية” لوصف أنظمة التوجيه الذاتي لموديلاتها، مثل Auto Pilot، ولكن ترى Waymo أن التعبير غير صحيح لأن جميع التقنيات الحالية لا تدعم القيادة الذاتية بشكل حقيقي، وتتطلب متابعة وتدخل السائق باستمرار.

المخاوف أن استخدام تعبير القيادة الذاتية لوصف التقنيات الحالية قد يدفع بعض السائقين لتجاهل متابعة السيارة باستمرار أثناء تشغيل وضعيات التوجيه الذاتي، وهو ما رأيناه بالفعل في حوادث متعددة مثيرة للجدل لسيارات تيسلا أثناء تشغيل الـ Auto Pilot.

شركة Waymo الآن تفضل استخدام تعبير Autonomous Driving لكونه أكثر دقة في الإنجليزية من Self Driving، وإن كانت الترجمة العربية للعبارتين مماثلة “قيادة ذاتية”.. ولكن الهدف في النهاية من تصريحات Waymo هو انتقاد الادعاءات المبالغ فيها من بعض الشركات حول قدرات التوجيه الذاتي لسياراتهم.