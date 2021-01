هوندا سيفيك 2022 الجيل الجديد يظهر أثناء اختباره في شوارع أوروبا 

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد هوندا لإطلاق الجيل الحادي عشر الجديد كلياً لسيفيك لاحقاً هذا العام في هيئات السيدان والهاتشباك، بالإضافة إلى فئات Si وتايب آر الرياضية .. وقد ظهرت السيارة أثتاء اختبارها مجدداً في الشوارع الأوروبية.

تصميم الجيل الجديد لسيفيك ليس سراً رغم التمويهات الحالية، بعد كشف هوندا عن نسخة اختبارية ممهدة لسيفيك 2022 منذ أشهر، بالإضافة إلى تسرب براءات اختراع الموديل، والتي توضح تصميماً أكثر هدوءاً من الجيل الحالي ولكن مع الاحتفاظ باللمسات الرياضية.

كما ستحصل داخلية السيارة على لوحة عدادات مبسطة بشاشة معلومات ترفيهية 9 إنش ولوحة عدادات رقمية وعدد واسع من أنظمة السلامة الجديدة، بالإضافة إلى تغيير تصميم هيكلة الجسد لتخفيف الصدمة للمشاة في الحوادث.

المحركات تظل سراً للوقت الحالي، وستقوم هوندا ببناء سيفيك الجديدة في مصنعها الأمريكي بولاية إنديانا.

